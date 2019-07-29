أخبار مصر | غدا.. الرئيس يفتتح المؤتمر الوطني السابع للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الرئيس يفتتح المؤتمر الوطني السابع للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كافة فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكترونى"، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الإتحاد الأفريقى فى حضور رجال الدولة المصرية.