أخبار مصر | "عنيك في عنينا" تعلن نتائج قافلة مركز بدر بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عنيك في عنينا" تعلن نتائج قافلة مركز بدر بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، نتائج عمل القافلة الموسعة التي تم إطلاقها الجمعة الماضية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، بمركز بدر محافظة البحيرة، بالتنسيق مع اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

وقالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن قافلة "عنيك في عنينا" قدمت خدماتها الطبية من الكشف على أمراض العيون ل 792 مواطنا تم اكتشاف 270 مواطن منهم يعاني من ضعف الإبصار خلال القافلة بنسبة 34% ويحتاج لنظارات طبية سيتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى توزيع القطرات العلاجية لمشكلات حساسية وجفاف والتهابات العين على 386 مواطنا بنسبة 48% على المواطنين بالمجان بدعم من أوركيديا للصناعات الدوائية.

وأضافت أن من نتائج القافلة تحويل 117 حالة تحتاج تدخلات جراحية وفحوصات ما بين مياه بيضاء ومياه زرقاء وإزالة ظفرة وزرع عدسة وإصلاح جفون، قرنية، بنسبة 14%، جاري إجراء البحوث الاجتماعية والميدانية لهم لتحديد المستحقين تمهيدا لإجراء العمليات لهم بالمجان.

من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة تطلق عدد من الأنشطة خلال الأسبوع الجاري ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث سيتم توزيع نظارات قافلة السمطا محافظة قنا، بإجمالي 117 نظارة، وأيضا توزيع نظارات قرية الطوناب محافظة الأقصر بعدد 150 نظارة، وإطلاق قافلة للكشف على الأهالي بقرية مغاغة شارون بمحافظة المنيا.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.