أخبار مصر | رئيس حزب المؤتمر: مدينة "المستقبل" انجاز تاريخى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب المؤتمر: مدينة "المستقبل" انجاز تاريخى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، على أهمية انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا ولمدة يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يتعرف الشباب المصرى على مدينة المستقبل للدولة المصرية الحديثة، مُعتبرًا هذه المدينة بأنها انجاز تاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يتابعه العالم كله خلال انعقاد هذا المؤتمر من داخل العاصمة الادراية الجديدة.

وقال "صميدة"، إن وجود الشباب المصرى ومن جميع المحافظات إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال، وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية ليبحثوا معا رسم وطرح أهم قضايا المجتمع المصري على مدى يومين ورؤيتهم المتعلقة بالمستقبل اضافة الى الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار البناء مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الايجابى والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.