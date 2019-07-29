أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تجاهل تطوير مصيف مطوبس السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تجاهل تطوير مصيف مطوبس السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم الاهتمام بتطوير وتأهيل مصيف مطوبس السياحي بكفر الشيخ

وقالت النائبة، إن مصيف مطوبس السياحي الجديد بدأت فكره إنشاءه منذ أكثر من ثلاث سنوات لجذب المصيفين إليه من كافه محافظات الجمهورية، لوجود هذا المصيف بجوار الطريق الدولى مباشره والمنطقة الصناعية بمطوبس، مُضيفة أنه تم البدء فى المرحلة الأولى من المصيف بمسافة كيلو متر من إجمالى 6كيلو متر حتى ميناء البرلس، وتمت الموافقة على مساحه حوالى 500 فدان كمرحله أولى لإقامة المدينة السكنية الخاصة بالمصيف، وتم إنشاء كورنيش خاص به، ووضع ألسنه خراسانيه لحمايته من التآكل مثل م احدث من سنوات مع مصيف بلطيم.

وأكدت أنه مع كافة التكاليف التي تكبتها الدولة من أجل إنشاء هذا المصيف، إلا أنه يعاني من عدم وجود اهتمام كاف به من المسئولين بالمحافظة رغم أهميته الشديدة لأبناء المحافظة، كما أنه لم يتم افتتاحه بشكل رسمي حتى الآن، مُشيرة إلى أن هذا المصيف لا يوجد به منقذين على الشاطئ، مما يعرض حياه المواطنين به يوميا إلى الخطر الشديد لوجود دوامات رمليه بالمياه ووجود حالات غرق بصوره شبه يوميه.

ولفتت إلى عدم وجود موقف رسمى للسيارات داخل المصيف الجديد لجذب القادمين إليه فى الذهاب والإياب، مما يضطر المصيفون الذين يحضرون على استحياء بالمئات يوميا إلى المصيف الجديد بالسيارات النصف والربع نقل بطريقه غير أدميه لا تليق بمواطنى المحافظة ورواد المصيف.

وطالبت بضرورة تشكيل لجنة فنية لوضع خطة لإعادة تأهيل المصيف وتوفير كامل متطلباته.