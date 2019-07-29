أخبار مصر | فرج عامر: السيسى سيهدى المصريين "درة" العواصم بمؤتمر الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: السيسى سيهدى المصريين "درة" العواصم بمؤتمر الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المؤتمر الوطني السابع للشباب والذى ينعقد لأول مرة بالعاصمة الادارية الجديدة غدًا ولمدة يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعربًا عن ثقته التامة فى أن الشباب المصرى سيكون فخورًا وفى قمة السعادة وهو يشاهد مستقبله المشرق فى درة العواصم الحديثة على مستوى المنطقتين العربية والأفريقية.

وقال عامر، إن العاصمة الادارية الجديدة عاصمة الأمل المشرق للدولة المصرية هى من اجل الشباب المصرى والأجيال القادمة وهى هدية من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، مؤكدا على الاهمية القصوى للحوار المباشر بين الرئيس السيسى والشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة باعتبارها منصة مهمة يطرح من خلالها الشباب أفكارهم حول القضايا التى ستتم مناقشتها ويستمعون من خلال التسجيل والمشاركة فى فعاليات هذا الحدث المهم إلى الإجابة على تساؤلاتهم، على مدى يومين من العمل المكثف تتوزع عليهما جلسات المؤتمر الصباحية والمسائية المدرجة على جدول أعماله.

حيث تتضمن جلسة "أسأل الرئيس" التى تعد واحدة من اهم لقاءات المؤتمر بما تتيحه من فرص للشباب وبدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس، للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التى تشغلهم، وتغطى مختلف الموضوعات.