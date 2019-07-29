شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وزارات تضع خطة مواجهة السحابة السوداء.. و«البيئة» توزّع المهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية للوزارات والجهات المعنية، استعدادًا لموسم حصاد قش الأرز، وذلك في إطار اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء».

واستعرضت «فؤاد» توزيع المهام على الوزارات والجهات المعنية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز، بدلًا من حرقه من خلال توفير مفارم صغيرة وزيادة نقاط التجميع، وزيادة عدد الحملات وندوات توعية من خلال الإذاعات والقنوات المحلية، للتعرف على كيفية الاستفادة من قش الأرز.

وأكدت «فؤاد» على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال غرف العمليات التي تتابع الموقف بشكل دوري، وبالتنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

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من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من قش الأرز في العديد من المجالات، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين، معربًا عن استعداد وزارة النقل للتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء.

وأكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على الإسراع في توفيق أوضاع المسابك، التي تعد من أهم أسباب زيادة تلوث الهواء في المحافظة وبالأخص في مدينة شبرا الخيمة وأنه تم تخصيص منطقة الخانكة لنقل تلك المسابك .

حضر الاجتماع محافظ الدقهلية وممثلين عن وزارات الزراعة والبترول والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتنمية المحلية وممثلين عن محافظي الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ونائب محافظ القاهرة.

في سياق متصل أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم مبادرات زراعة أسطح المنازل واستغلال المساحات الممكنة فوق الأسطح في الزراعة، بهدف تقليل التلوث وتنقية الهواء بالإضافة إلى إنتاج غذاء، وكذلك توفير فرص العمل التي سيقوم المشروع بتوفيرها خلال الفترة المقبلة. فضلًا عن أن هذه المشاريع تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتنقية الهواء.