شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مجلس النواب للشؤون العربية تزور منفذ السلوم البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الزيارة الميدانية للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور نواب مطروح لمنفذ السلوم البرى، للإطلاع على إجراءات وضوابط العمل به، لتيسير حركة الدخول أو الخروج للمواطنين والسيارات، وإجراءات تيسير حركة التجارة البينية العربية بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا.

والتقت اللجنة بمسئولي منفذ السلوم البري، وتفقدت أقسامه المختلفة، وأوضح نواب اللجنة أهمية الربط بين المجتمع المحلي ومسئولي المنفذ، خلال عملية التطوير، للوقوف على الصعوبات وتفادي كافة السلبيات، وبما يساعد على تسهيل حركه السير والتجارة، ويسهم في زيادة الدخل القومي، مع مراعاة الترابط الأسري والقبلي والتجاري بين مصر وليبيا، وتيسير الحركة سواء العلاجية أو السياحية عبر المنفذ.

كما طالبت اللجنة بالعمل على تطوير شامل لمدينة السلوم لتواكب التنمية الحضارية بأنحاء المحافظة، مع اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء الجمهورية، بالعمل على توفير مزيد من الوظائف بالمنفذ، وتكون الأولوية لأبناء مطروح، للاستفادة منها، وبما يعود بالنفع عليهم، والحرص على دمج أهالي المحافظة بعملية التطوير، خاصة بميناء جرجوب ومدينه العلمين الجديدة وميناء السلوم ليكونوا شريك أساسي في خطوات التنمية، والعمل على رفع وعي المواطنين بأعمال التنمية والتطوير والمساهمة فيها.