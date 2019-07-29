شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تنتهي من حصر المباني المؤجرة والأصول غير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالخالق حسين مدنى، مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل وممثل محافظة الأقصر بوزارة التنمية المحلية، إنه تم حصر كافة أملاك المحافظة المؤجرة للغير وتحديد حالات عدم سداد وتأخير القيمة الإيجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أنه تم إرسال إخطارات بعلم الوصول للمستأجرين وتحرير أوامر الحجز الإدارى وفسخ العقود للمتأخرين عن السداد.

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وأضاف «حسين» أنه تم أيضاً حصر الأصول غير المستغلة وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في اجتماعه مع كافة الإدارات المعنية للوقوف على أسباب عدم استغلال هذه الأصول ودراسة المقترحات لتغير نشاط هذه الأصول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وكانت قد جاءت توجيهات محافظ الأقصر بتعديل عدد من الشروط الخاصة بالقيم التقديرية والمدة والنشاط والتى تقف أمام الاستغلال الأمثل لهذه الأصول. وعلى صعيد متصل، تم اتخاذ إجراءات الطرح اللازمة وتم استغلال أغلب الأصول بقيم إيجارية مناسبة مثل حديقة الكرنك بارك والهوست ومحلات الممشى السياحى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمرور على الأصول المملوكة للمحافظة بمشاركة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الحضرية بوزارة التنمية المحلية للمرور الميدانى على أصول وممتلكات المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنمية موارد الدولة من خلال دراسة وبحث أهم المعوقات لزيادة إيرادات المحافظة من خلال استغلال الأصول المملوكة لها وتحقيق الاستفادة منها بتعديل شروط استغلالها الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين وزيادة فرص العمل.