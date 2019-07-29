شكرا لقرائتكم خبر عن الغطاس الكيلاني صاحب محاولة «جينيس»: لن أحقق حلمي إلا بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لن أحقق حلمي إلا بمصر رغم تجاهل المسؤولين»، بهذه العبارة أعلن البطل الغطاس صدام الكيلاني، عن إصراره لتحقيق حلمه بأطول غطسة في العالم، والدخول لموسوعة جينيس العالمية، بعد محاولاته التجريبيه الناجحة التي وصلت لأكثر من ١٠٠ ساعة تحت الماء، مشيراً إلى إنه لم يلق مساعدة من المسؤولين الذين تجاهلوا محاولته، وأضاف أنه رغم ذلك رفض عروضا من تايلاند وكولومبيا والإمارات، لإجراء المحاولة في بلادهم، مشيراً إلى إنه يريد بعث رسالة لكل أبناء مصر وأطفالها بأن يحققوا أحلامهم ونجاحهم في بلدهم، مهما كانت الصعاب وأن يحملوا علم بلادهم بعد كل نجاح.

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وكشف «الكيلاني» أن وكالة ناسا مهتمة بمحاولته لتكون لأبحاث علمية، حتي تبحث في التغيرات الصحية والفسيولوجية التي تطرأ على الجسم البشري، إذا عاش فترة طويلة تحت الماء، وفقده الجاذبيه الأرضية والتشابه فيما يحدث على سطح القمر.

وأوضح «الكيلاني» أنه مستمر في التدريب بالرغم من عدم وجود رعاة لمحاولته، رغم أنه طرق كل أبواب الشركات الكبري، والوزارات المعنية. وتقدم «الكيلاني» بالشكر لكل فريقه وأهالي دهب، الذين دعموا محاولته وشجعوه في محاولاته التجريبية.

كما أكد «الكيلاني» أن محاولاته كانت ببدلة غطس مصرية ١٠٠٪، صنعها الشابان محمد عبدالتواب، وعبدالنعيم فاروق، والتي فاقت بدل الغطس المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن مصر بها شباب لو ساعدتهم الدولة سوف يقدمون المستحيل.