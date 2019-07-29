شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: حققنا ٦٦٠مليار جنيه حصيلة ضريبة خلال عام بنسبة نمو ١٧% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورمحمد معيط، وزير المالية: «إن وزارة المالية تعمل حالياً على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، وذلك للإنتهاء منه خلال العام المالي الحالي».

وبحسب «معيط»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر الوزارة للاحتفال بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فإن الوزارة تسعي إلى طرح المسودة الأولي للقانون الجديد خلال شهرين، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيضم التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون ٩١.

وأضاف «معيط»، أن وزارته تسعي إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي، قائلاً: «نعمل على تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المقترحة»، مشيراً إلى أن الوزارة لن تعدل سعر الضريبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، ولا تعديل في السياسة الضريبية.

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وبحسب وزير المالية، فإن الوزارة قد أرسلت قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب، بالاضافة إلى قانون الفاتورة الإلكترونية. وأضاف «معيط»، أن الحصيلة الضريبة قد ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة ١٧٪؜، لتصل إلى ٦٦٠ مليار جنيه، مقابل ٥٦٦ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، كما بلغت الحصيلة الضريبية من الجهات الغير سيادية لتصل إلى ٥١٧ مليار جنيه، لتحقيق نسبة ١٠١٪؜ من المستهدف خلال العام المالي الماضي.

وبحسب «معيط»، فإن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، بلغ ١٤٢ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل ١٥٢ مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، مشيراً إلى أن حصيلة ضريبة للدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو ٣٥١ مليار جنيه، بنسبة نمو ١٥.٣٪؜.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي نحو ٣٠٩ مليار جنيه، بنسبة نمو ١٨٪؜، وفقاً لوزير المالية، مشيراً إلى أن حصيلة الجهات غير سيادية بلغت نسبتها نحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ٩.٣ ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الوزارة نجحت في تسوية نحو ٢٠ مليار جنيه من المتأخرات الضريبية من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسوية ٦.٥ مليار جنيه كمتأخرات على المجتمع الضريبي.