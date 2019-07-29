شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس هيثم محمدين، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019، حصر أمن الدولة، «ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام».