شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا في «اقتحام قسم التبين» لـ24 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الإثنين، رابع جلسات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ 47 متهمًا، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات، التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.