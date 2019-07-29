شكرا لقرائتكم خبر عن رفضوا تنفيذ قرار وزير التعليم.. تطور جديد في أزمة طلاب دبلوم البترول برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أزمة حجب نتائج طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات بعد اعتبارهم راسبين، تطورا جديدا بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات الدور الثاني المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الأول.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تأدية طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله امتحانات المواد التخصصية، وذلك بعد أن رسب جميع الطلاب وعددهم 31 في امتحانات الدور الأول.

وقالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن لجان الامتحان فتحت، الاثنين، أبوابها دون دخول أي طالب خاصة بعد إعلان رفضهم قرار الوزير مطالبين بالحصول على نتائجهم ودرجاتهم الفعلية التي حصلوا عليها في امتحانات الدور الأول.

ويذكر أنه تم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي. وقدم أولياء أمور طلاب مدرسة صالح عوض الله الفنية بمدينة رأس غارب بلاغا للنائب العام يختصمون فيه وزارة التربية والتعليم، ولإثبات عدم تسلم النتائج لأبنائهم، وذلك عقب إعلان النتيجة برسوب جميع الطلاب.