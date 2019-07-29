شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: قانون جديد لضرائب الدخل وتعديلات لـ«القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، لإعلان الحصيلة الإيرادية للعام المالى المنتهى ٢٠١٨/٢٠١٩، عن إعداد قانون جديد لقانون الضريبة على الدخل، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون المساس بسعر الضريبة، أو السياسة الضريبية وفلسفة القانونيين.

وقال معيط: «إن المشروعين سيتم الإنتهاء منهما خلال العام المالى الحالى». وتعهد الوزير في رده على سؤال- المصرى اليوم- خلال مؤتمر اليوم، بإصلاح الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين بمصلحة الضرائب.