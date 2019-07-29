شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مساعديه ورؤساء القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات الخاصة بمساعدية ورؤساء القطاعات. Advertisements وشملت الحركة تعيين اللواء هانى القاضي مساعدا لمدير الأمن لقطاع شرطة الأفراد والتدريب، وتعيين اللواء عاطف خضر مديرا للسجون المركزية، واللواء خالد طلعت مساعدا لقطاع الأمن، واللواء هشام أبو النصر للشؤون المالية، واللواء أحمد الرفاعي مديرا للوحدات. وجاءت حركة رؤساء القطاعات، بتعيين اللواء باسم شعراوي مديرا لقطاع الغرب، واللواء سليمان شتا لقطاع الشرق، والإبقاء على اللواء رجب عبد العال مديرا لقطاع الشمال، كما تم تعيين اللواء عماد كدوانى مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أحمد فاروق مدير لقطاع الجنوب.

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