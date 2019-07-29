إذا كنت طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق.. هذه 7 كليات هندسة بها أماكن شاغرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بعد غد الأربعاء، ويقدم ”الخليج 365”، قائمة بـ 7 كليات هندسة على مستوى الجمهورية بها أماكن شاغرة، حسب نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق التى أعلنتها الوزارة. 1- هندسة المنيا 2- هندسة السويس 3- هندسة الطاقة أسوان 4- هندسة حلوان بالمطرية Advertisements 5- هندسة أسوان 6- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 7- هندسة أسيوط

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