شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الأولى لمقتله.. من هو الأنبا ابيفانيوس الملقب بـ"قارورة الطيب"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحل اليوم الإثنين الذكرى الأولى لمقتل الانبا ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون الذى وجد في مثل هذا اليوم غارقًا فى دمائه على مقربة من قلايته (سكن الرهبان) بمقر الدير ، وهي الجريمة التي حوكم فيها الراهب السابق إشعياء المقارى وفلتاؤس المقاري بالإعدام

فى النقاط التالية تعرف على الانبا ابيفانيوس:

١- ولد في طنطا بمحافظة الغربية، ودرس الطب. والتحق بالدير في 17 فبراير 1984 م، ورُسِمَ قساً في 17 أكتوبر 2002، وانتُخب أسقفا ورئيسا الانبا مقار في مارس 2013.

٢- تتلمذ الأنبا ابيفانيوس على يد القمص متى المسكين، أحد رموز التيار الإبائي الكنسي المعاصر المعروف باسم التيار المستنير.

٣- أجاد الانبا ابيفانيوس عدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية ولغات الكتاب المقدس القديمة مثل اليوناني والعبري وكذلك اللغة القبطية

٤- برع الأنبا ابيفانيوس في مجال تحقيق التراث القبطي والترجمة من اليونانية إلى العربية وأصدر سبعة كتب ما بين الدراسات والترجمات في حقل العلوم اللاهوتية والكنسية

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٥- عُرف عن الانبا ابيفانيوس، الزهد والتقشف والتواضع الشديد منكفئًا على كتبه وأبحاثه مفضلًا الابتعاد عن نجومية الوعظ الكنسي في الفضائيات وعلى منابر الكنيسة

٦- تمتع الانبا ابيفانيوس بعلاقات وطيدة في المعاهد الكنسية وكليات اللاهوت العالمية حتى أن البابا تواضروس ابتعثه ما يزيد عن ستة مرات في خمس سنوات لتمثيل الكنيسة في المؤتمرات العالمية

٧- عرف عن الانبا ابيفانيوس سعيه للوحدة مع الكنائس والطوائف الأخرى حتى أن دير بوزي الإيطالي أصدر كتابًا في الذكرى الأولى لوفاته

٨- عمل الانبا ابيفانيوس كمستشار مقرب للبابا تواضروس وصديق له منذ اختياره أسقفًا ورئيسًا لدير أبو مقار وحتى رحيله فودعه البابا بالدموع

٩- لقب الانبا ابيفانيوس بقارورة الطيب أو زجاجة العطر وهو اللقب الذي اطلقه عليه تلاميذه ومحبيه من كافة الطوائف المسيحية

١٠- شكلت جريمة مقتله على يد إثنين من رهبان الدير، صدمة لدى الرأي العام المصري والعالمي استتبعها عدة إصلاحات كنسية من قبل البابا عرفت بقرارات ضبط الرهبنة