شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المتخلفون عن التنسيق مسموح لهم تسجيل الرغبات مع المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على أعمال التنسيق، أن الطلاب الذين تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى ويبلغ عددهم 797 طالبا وطالبة، يمكن لهم الدخول على موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هؤلاء الطلاب يمكن لهم التقدم للكليات التى يريدونها وفقا لشريحة المجموع الخاص بهم، مؤكدا أنه سيتم توزيعهم على الكليات المختلفة وفقا لهذه الشريحة، مطالبا هؤلاء الطلاب والطالب الذى استنفذ رغباته بالمرحلة الأولى بالدخول على موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

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وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالى 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.