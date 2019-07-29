شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:برامج ارشادية للمربين لتطبيق منظومة ترقيم وتسجيل الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد ، تكثيف برامجها التوعوية والارشادية للمربيين بأهمية منظومة ترقيم وتسجيل الماشية ، موضحا :أنه تم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان ،ولايسمح بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية الا فى وجود هذا الرقم .

وقال الدكتورعبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة ، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول باول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها ، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة ، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

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فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية ، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.