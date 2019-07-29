شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة طريق مصر اسيوط فى 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بالقطاع الجنوبى بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة طريق مصر أسيوط الزراعى من حيث مستوى النظافة وإزالة أى مخالفات بالطريق سواء اشغالات او تعديات على الطريق العام .

وطالب المحافظ، بالدفع بكافة معدات المراكز والمدن للإنتهاء من أعمال التجريد ورفع كفاءة الطريق في خلال 72 ساعة وعدم السماح بتراكم الاتربة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطي مرة اخري والتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحد من ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه .

ووجه المحافظ هيئة النظافة وحي جنوب الجيزة بالاهتمام والمتابعة الجدية لحالة النظافة بشارع البحر الأعظم وعدم السماح بتواجد اي مخلفات قمامة به .

وشدد محافظ الجيزة على عدم السماح بتواجد تجار المواشى بالشارع وتوفير أماكن لهم بالشوارع الجانبية مما لايتسبب في استياء الأهالى المقيمين بالمنطقة وحفاظا على المظهر الحضارى للشارع .

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مضيفاً بأن شارع البحر الاعظم يعد من المحاور المرورية الرئيسية بحي جنوب ويشهد كثافات مرورية عالية ويتم المتابعة المستمرة للشارع لعدم السماح بوجود اي حالات اشغال و لتحقيق سيولة مرورية ومنع التكدسات .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بمراكز ومدن ابو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط وحي جنوب الجيزة رافقة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية .

وقرر راشد خلال الجولة التي قام بها مجازاة مدير نظافة حي جنوب الجيزة لتدني مستوي النظافة بالحي.