شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليكية تعين الأب إيليا إسكندر الفرينسيسكانى مدبرًا للكنيسة اللاتينية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الانبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر تعيين الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني مدبرا رسوليًا للكنيسة اللاتينية بمصر، وذلك بعد وفاة الأنبا عادل زكي مطران اللاتين الأسبوع الماضى. ولد الاب ايليا فى العاشر من يناير عام 1975 بأسيوط وتم تعيينه كاهنًا فى أغسطس عام 2009 Advertisements كانت الكنيسة الكاثوليكية قد شيعت الأسبوع الماضى الانبا عادل زكى مطران اللاتين إلى مثواه الأخير ودفن بدير سانت كاترين الكاثوليكي بالإسكندرية إذ توفي بعدما كرس حياته للخدمة الكنسية،في سياق أخر، يواصل الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك زيارته الرعوية لمحافظة المنيا حيث دشن وافتتح كنائس والتقى مع مجلس كهنة الإيبراشية.

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