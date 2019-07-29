شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البيئة، اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للوزارات والجهات المعنية استعدادا لموسم حصاد قش الأرز، وذلك بحضور وزارات النقل والزراعة والبترول والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتنمية المحلية، ومحافظي الجيزة والقليوبية والدقهلية وممثلين عن محافظي الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ونائب محافظ القاهرة والعديد من القيادات بوزارة البيئة.

استعرضت الوزارة توزيع المهام على الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه من خلال توفير مفارم صغيرة وزيادة نقاط التجميع وزيادة عدد الحملات وندوات توعية من خلال الاذاعات والقنوات المحلية للتعرف على كيفية الاستفادة من قش الأرز.

وأكدت على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال غرف العمليات التي تتابع الموقف بشكل دوري وبالتنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

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من جانبها، أكدت وزارة النقل، أهمية تعظيم الاستفادة من قش الارز في العديد من المجالات مشددة على ضرورة توعية المواطنين معربة عن استعدادها للتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء.

وأكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على الإسراع في توفيق أوضاع المسابك والتي تعد من أهم أسباب زيادة تلوث الهواء في المحافظة وبالأخص في مدينة شبرا الخيمة وأنه تم تخصيص منطقة الخانكة لنقل تلك المسابك.