خاص| المتر يبدأ من 3240 جنيهًا.. ننشر تفاصيل طرح أراضي الإسكان بـ4 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح أراض بطريقة تخصيص جديدة بالإسناد بالأمر المباشر.

وحصل الخليج 365 على تفاصيل طرح الأراضي في 4 مدن جديدة (6 أكتوبر- والشيخ زايد- العاصمة الإدارية- الشروق)، من حيث الأسعار والخرائط والشروك البنائية لكل مدينة وشروط التقديم والحصول على قطعة أرض بأي مدينة.

أولا: الشيخ زايد:

4 قطع بمساحات تتراوح بين 40 فدانًا إلى 220 فدانًا، القطعة الأولى مساحتها 144 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد وتقع بالقرب من طريق الضبعة.

القطعة الثانية بمساحة 220 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

القطعة الثالثة بمساحة 136 فدانًا، بسعر 3240 جنيهًا للمتر الواحد، ونسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

القطعة الرابعة بمساحة 41 فدانًا، بسعر 4170 جنيهًا للمتر الواحد، وتكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

ثانيا: 6 أكتوبر:

قطعة أرض بين محور 26 يوليو ومحور جمال عبد الناصر بجوار نادي 6 أكتوبر - بنشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية بمساحة 164.5 فدان.

وصل سعر المتر في قطعة الأرض لـ6475 جنيهًا، على أن تكون النسب البنائية 25% من الأرض تخصص أنشطة استثمارية متعددة االستخدامات (تجاري – إداري - ترفيهي - سياحي - طبي)، وعدد الأدوار أرضي بجانب 3 أدوار، على أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة.

ثالثا: الشروق:

طرح أراضٍ بنشاط عمراني متكامل وأخرى بنشاط خدمي.

قطعة أرض بنشاط عمراني بمساحة 17.5 فدان، بالقرب من طريق القاهرة السويس، ووصلت نسبة الأراضي المخصصة لإلسكان ألا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات ألا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

قطعتان بنشاط استثماري، الأولى بمساحة 1740 مترًا، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية، على أن تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة قطعه الأرض، والردود 6 من جميع الجهات، ووصل سعر متر الأرض 5300 جنيه.

أما القطعة الثانية، مساحتها 3 آلاف و201 متر، بسعر 4820 جنيهًا للمتر الواحد، وتقع بمنطقة الميكرويف بالقرب من طريق القاهرة/السويس.

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رابعًا: العاصمة الإدارية:

طرح 7 قطع أراض بمساحات تتراوح من 1200 متر وحتى 11 ألف متر.

ويتراوح سعر المتر في الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية من 4710 جنيهات وحتى 13290 جنيهًا.

طريقة التقديم:

- يتقدم المستثمر بطلب باسم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أو مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات للحصول على قطعة أرض وفقا للنشاط الوارد بالطلب مع تحديد المدينة المطلوبة على أن يكون الموقع على الطلب له الأحقية في التوقيع عليه مع ضرورة أن يكون الطلب ملصق به طابع الشهيد المشار إليه بالبند رقم (7) من القانون 16 لسنة 2018.

- يرفق بالطلب الأوراق الدالة على الكيان القانوني للشركة وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية.

- مخاطبة المستثمر على عنوانه الموضح بالطلب بخطاب موضحا به سعر المتر التقديري من النشاط المطلوب وقيمة الـ10% من إجمالي قيمة الأرض.

- في حالة عدم الالتزام بسداد مبلغ الـ 10% مقدم جدية الحجز يتم إلغاء الوعد بالبيع وخصم نسبة 50% من قيمة مقدم الحجز.

-المستندات المطلوبة:

- صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجاري للشركة.

- صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.

- صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التى طرأت عليه (حال كانت الشركة مساهمة – أو ذات مسئولية محدودة) إن لزم الأمر.

- دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل وسنوات تنفيذ المشروع وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع.

- صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة (المركز المالي) معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفقا بها الإيضاحات المتممة لها.

- شهادة (شهادات) بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.