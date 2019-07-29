جسر المشاة وقطار المشاعر.. السعودية تعتمد خطة تطوير مكة لموسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام.

وبحسب بيان اليوم، تهدف الخطة إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة، وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة (سار)، ومنشأة الجمرات والمشاريع المرتبطة بها، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دوريًّا.

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وتستند الخطة في تشغيلها إلى جاهزية عدة مشروعات جديدة في المشاعر المقدسة، حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي، وأكدت الحاجة إلى تنفيذ هذه المشاريع من أجل تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن أهم المشروعات التي تدخل الخدمة في حج هذا العام، جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، وإنشاء 3 منحدرات بمشعر منى، ومشروع إنشاء مبان سكنية وإدارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر، ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال كعكي أن الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية، مشيرا إلى أن الهيئة جندت كافة كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.