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إعلام الأزهر تنعى طالبا بالفرقة الرابعة توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نعت كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الطالب يوسف زاهر بدير بالفرقة الرابعة، قسم الصحافة والنشر، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، إثر هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام في بيان الاثنين: "نحتسب الفقيد عند الله شهيدا في طلب العلم، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أهله وذويه، وزملائه، وأساتذته، سائلة الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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