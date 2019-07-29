30 يوليو.. ورشة عمل لحفظ التراث الوثائقي العالمي بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالشراكة مع منظمة اليونسكو في الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2019 ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال حفظ التراث الوثائقي العالمي، بحضور عدد من الشخصيات الدولية المعروفة في هذا التخصص.

وحسب بيان، الاثنين، تدعو الورشة مجموعة مختلفة من المتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية لتفعيل دور اللجان الوطنية لبرنامج اليونسكو لذاكرة العالم (MoW)، والذي أنشئ عام 1992 لضمان الحفاظ على التراث الوثائقي العالمي – المطبوع والرقمي - وحمايته وإتاحة الوصول إليه بشكل دائم.

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كما تهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية هذه القضية خاصة في الوطن العربي الذي يضم ثروة من التراث الوثائقي يجب الحفاظ عليها.

تتضمن ورشة العمل نقاشات تفاعلية عن برنامج اليونسكو لذاكرة العالم، ودراسة حالات مختلفة لحفظ وتوثيق التراث في مصر ولبنان وسوريا، وستشمل ورشة العمل أيضًا عروضًا عملية لممارسات التقييم والحفظ. وسيتضمن آخر يوم لفعاليات الورشة زيارة دراسية لكل الإدارات المختصة بحفظ وتوثيق التراث في مكتبة الإسكندرية.

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