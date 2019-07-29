رسميًا.. مصر للطيران الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة الثاني للمياه CWW

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

وقعت اليوم وزارة الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران يتضمن اعتبار الشركة هي الناقل الرسمى لمؤتمر (أسبوع القاهرة الثاني للمياه Cairo Water Week) المزمع عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 20- 24 أكتوبر 2019 بقاعة المنارة للمؤتمرات .

وأعلنت الوزارة، في بيان، اليوم، أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 يعتبر الحدث المائي الأكبر في مصر والشرق الأوسط والذى سينُظم خلال الفترة من 20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وأضاف المتحدث الرسمي، اليوم الاثنين، أن أسبوع القاهرة للمياه فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتي تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018.​