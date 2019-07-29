الرئيس السيسى يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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