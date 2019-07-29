بـ65 قرشًا.. الصحة تكشف عن وسائل منع الحمل بالوحدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن وسائل منع الحمل متوفرة في الوحدات الصحية بمختلف الأنواع، ولا يوجد بها نقص.

وأضافت "السنباطي"، لمصراوي، اليوم: "حبوب منع الحمل الغالية مش موجودة في الصيدليات وقد يكون ذلك بسبب مشاكل في الاستيراد، ولكني غير مسؤولة عن ذلك لأننا مسؤولون عن توفير حبوب منع الحمل للغلابة بالوحدات الصحية والتي يمكن لأي سيدة استخدامها وبسعر 65 قرشًا للشريط الواحد".

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وأوضحت أن شركة "أكديما" التابعة للدولة وفرت لوزارة الصحة نصف مليون شريط منع حمل زيادة عما تحصل عليه الوزارة بصفة دورية عندما وجدنا أن هناك أزمة في توفير حبوب منع الحمل بالصيدليات، مضيفة: "الحبوب دي هي الحبوب دي بس وزارة الصحة تدعمها، أبو 65 جنيها في الصيدليات هو نفسه بـ 65 قرش في الوحدات الصحية لكنه مدعم من الدولة".

وأشارت "السنباطي" أن وزارة الصحة تدعم أقراص منع الحمل بنحو 98% من تكلفتها الفعلية، مشددة على توفير 12 مليون شريط حبوب منع حمل مطلع الشهر المقبل.

وعن وسائل منع الحمل المتوفرة بالوحدات الصحية، قالت رئيس قطاع تنظيم الأسرة: هناك الكبسولة التي توضع تحت الجلد وتستمر لـ 3 سنوات، واللولب الذي يستمر لـ 12 سنة، وهناك الوسائل الهرمونية بين حقن وحبوب منع الحمل، ومنها الحبوب المركبة والتي تشهد نقصا بالصيدليات ولكن لها بديل عبر الحقن الشهرية التي تحصل عليها السيدات باسم "الميزوسيبت"، إضافة إلى حبوب الرضاعة "الحبوب الأحادية" والحقن وحيدة الهرمون التي تحصل عليها السيدة كل 3 شهور، فضلًا عن الواقي الذكري وكل هذه الوسائل آمنة تماما، وتدعمها الوزارة بنحو 95 إلى 98%.​