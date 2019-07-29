ضبط سيدة زوَّرت رخصة قيادة للحصول على قرض بـ300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة زورت رخصة قيادة، وحصلت على قرض شخصي قدره 300 ألف جنيه من أحد البنوك بالإسكندرية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغًا بقيام إحدى السيدات بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها رخصة تسيير سيارة باسمها منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية "مزورة"، وتمكنت من الحصول على قرض شخصي بموجب تلك المستندات بقيمة 300 ألف جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة عقب تقنين الإجراءات واعترفت بارتكاب الواقعة، قائلة إنها زورت الرخصة باستخدام ماسح ضوئي (إسكنر) بإحدى المكتبات.

وأضافت أنها قدمت الرخصة المزورة ضمن الأوراق لتتمكن من الحصول على القرض. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.