تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لـ24 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأوقاف"، لجلسة 24 أغسطس؛ للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد.

والمتهمون هم: ماجد غالب، وأمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الاوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 336.66400.