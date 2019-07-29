بزعم مساعدتهم.. الداخلية تكشف لغز سرقة أموال المواطنين من بطاقات البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بطاقات الصرف الآلي الخاصة بالمواطنين كبار السن، بزعم مساعدتهم وصرف مبالغ مالية من حساباتهم

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام عاطل 57 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق اتهامه في 5 قضايا "نصب، أموال عامة ، تبديد"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب حوادث النصب على المواطنين من كبار السن عن طريق إيهامهم بمساعدتهم في صرف المبالغ المالية خاصتهم من ماكينات الصرف الآلي، والاستيلاء على "بطاقات الفيزا كارد" عقب اطلاعه على أرقامها السرية، واستبدالها بأُخرى تالفة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستخدماً في ذلك سيارة ملاكي "مستأجرة".

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه 5 وقائع بذات الاسلوب بدائرة قسمي شرطة (أول الرمل – الجمرك)، حيث بلغ اجمالي المبالغ المالية التي استولى عليها 100 ألف جنيه.

وتم ضبط 5 كروت فيزا كارد تالفة -السيارة الملاكي، "المستخدمين في ارتكاب تلك الوقائع"-بطاقة "فيزا كارد" باسمه مودع بها مبلغ "25 ألف جنيه" بأحد البنوك - 2هاتف محمول، اعترف بأنهم من متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.