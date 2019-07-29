مقتل جزار في مشاجرة بالسيدة زينب.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، التحقيق في واقعة مقتل جزار على يد جاره واثنين آخرين في السيدة زينب.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين شقيقين وثلاثة آخرين بمنطقة تل العقارب بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاة جزار (الطرف الأول) طعنًا بسكين وإصابة الآخرين جراء التشاجر بالأسلحة البيضاء.

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وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اعتدوا على جزار وشقيقه بالأسلحة البيضاء، ووجه أحدهم طعنة نافذة بالبطن للمجني عليه "ح. ش" لفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 متهمين (طرفي الواقعة) وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه، واستعدت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم.