دافعت عن زوجها.. تفاصيل مقتل ربة منزل بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة المعادي، تفاصيل مقتل ربة منزل وإصابة زوجها في مشاجرة مع جارهما بالمعادي.

وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم "م. ا" وجاره في الشارع بسبب خلافات الجيرة، وعلى أثرها تدخلت زوجة الأخيرة للدفاع عنه.

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وأضافت التحقيقات أن المتهم استل سكينًا من بين طيات ملابساه وطعن زوجة جاره طعنتين نافذتين في البطن تسببت في وفاتها وأصابها زوجها بطعنات يتلقى العلاج على أثرها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بتشريح ودفن جثة المجني عليها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للزوج المجني عليه، تمهيدًا للانتقال لسماع أقواله في الواقعة.