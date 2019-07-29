محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة المعادي، تفاصيل مقتل ربة منزل وإصابة زوجها في مشاجرة مع جارهما بالمعادي.
وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم "م. ا" وجاره في الشارع بسبب خلافات الجيرة، وعلى أثرها تدخلت زوجة الأخيرة للدفاع عنه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استل سكينًا من بين طيات ملابساه وطعن زوجة جاره طعنتين نافذتين في البطن تسببت في وفاتها وأصابها زوجها بطعنات يتلقى العلاج على أثرها.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بتشريح ودفن جثة المجني عليها.
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للزوج المجني عليه، تمهيدًا للانتقال لسماع أقواله في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دافعت عن زوجها.. تفاصيل مقتل ربة منزل بالمعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.