مصر | ضبط 137 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها (13،500) ألف عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض (القلب، العظام والمفاصل، ضغط الدم، المعدة، النقرس) غير صالحة صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهرى أبريل ونوفمبر 2018 وبعضها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية تمهيدًا للبيع والتداول فى الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط إثنان من مسئولى المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء، وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (563.378) خمسمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والشركة المختصة أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

ضبط (14) قضية أسطوانات بوتاجاز بعدد (107) إسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، أسيوط، قنا".. شملت (7 قضايا بلغت مضبوطاتها "104" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 3 قضايا إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 3 أسطوانات، 4 قضايا عدم مزاولة النشاط وغلق مستودع) تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ضبط (5) قضايا تجميع مواد بترولية بنطاق محافظة " بنى سويف " شملت عدد (4 بيع بأزيد من السعر الرسمى، 1 عدم وجود سجل 21 بترول).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.