مصر | ضبط 5313 مخالفة مرورية و30 يقودون تحت تأثير المخدرات

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وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط الآتي:



في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (5313) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2130) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

