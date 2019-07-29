مصر | بدعوى مساعدتهم.. عاطل يستولي على "الفيزا كارد" الخاصة بكبار السن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعوى مساعدتهم.. عاطل يستولي على "الفيزا كارد" الخاصة بكبار السن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بطاقات الصرف الآلي الخاصة بالمواطنين كبار السن بزعم مساعدتهم وصرف مبالغ مالية من حساباتهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل سن 57 - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك - سبق اتهامه في 5 قضايا "نصب، أموال عامة، تبديد") بمزاولة نشاط إجراي تخصص في ارتكاب حوادث النصب على المواطنين من كبار السن عن طريق إيهامهم بمساعدتهم في صرف المبالغ المالية خاصتهم من ماكينات الصرف الآلي، والاستيلاء على "بطاقات الفيزا كارد" عقب إطلاعه على أرقامها السرية، واستبدالها بأُخرى تالفة، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا في ذلك سيارة ملاكي "مستأجرة".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأضاف بإرتكابه (5) وقائع بذات الإسلوب بدائرة قسمى شرطة (أول الرمل – الجمرك)، حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى إستولى عليها (100 ألف جنيه)، وتم بإرشاده ضبط (5 كروت فيزا كارد تالفة - السيارة الملاكى "المستخدمين فى إرتكاب تلك الوقائع"- بطاقة "فيزا كارد" بإسمه مودع بها مبلغ "25 ألف جنيه" بأحد البنوك - 2هاتف محمول) إعترف بأنهم من متحصلات نشاطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

