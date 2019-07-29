مصر | سطو مسلح على شركة صرافة وسرقة 840 ألف جنيه.. و"عامل" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سطو مسلح على شركة صرافة وسرقة 840 ألف جنيه.. و"عامل" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج من موظفان بإحدى شركات الصرافة بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة منهما بداخلها (مبلغ 840 ألف جنيه خاص بالشركة محل عملهما) عقب خروجهما من فرع أحد البنوك - الكائن بدائرة القسم، ولدى محاولتهما الإمساك بهما قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأصاب أحدهما وهربا.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص أحدهم يعمل بذات شركة الصرافة ) جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قام المتهم الذى يعمل بالشركة بإمدادهم بتحركات المبلغان.. وبإرشادهم تم ضبط (مبلغ 820.788 ألف جنيه-بندقية آلية- دراجة نارية)، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

