مصر | باُسلوب "المغافلة".. ضبط سيدتين لسرقتهما سيارة طالب بحلوان



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سيدتان مقيمتان بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليهن في 3 قضايا متنوعة).

وتبلغ لقسم شرطة حلوان من (طالب - سن 27 - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بتشغيل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، والترجل منها تاركًا مفتاح التشغيل بداخلها، وحال عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

