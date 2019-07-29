مصر | بـ"المطاوي".. عاطلان يستدرجان سائق تاكسي لسرقته بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"المطاوي".. عاطلان يستدرجان سائق تاكسي لسرقته بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم - سبق اتهامهما في قضايا "سلاح أبيض- سرقة ")، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (سائق "تاكسي") بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء والاستيلاء على (حافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي 1450 جنيه - سلسلة فضية - وحدة تخزين بيانات "فلاش ميموري") عقب استقلالهما السيارة صحبته بدعوى توصيلهما.

وضبط بحوزتهما المسروقات ومبلغ 135 جنيه "من متحصلات الواقعة "، وكذا 2 قطعة سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

