مصر | اختلاسات بالملايين.. الرقابة الإدارية تحبط محاولات الاستيلاء على الأراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختلاسات بالملايين.. الرقابة الإدارية تحبط محاولات الاستيلاء على الأراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولات الاستيلاء على الأراضي، وملاحقة الفاسدين خاصة أرباب العُهد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها ألقت القبض على أربعة أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ اية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار إليها، ليتمكنوا من إثبات انتفاعهم بها، وأسفرت تحريات الهيئة عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15.5 فدان.

كما تم ضبط مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبوالنمرس ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، لتقاضيهم مبالغ ماليه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأةً بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

كما تم ضبط مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

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كما تم ضبط أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية لقيامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات.

بالإضافة إلى مسئول تسوية المعاشات وإنهاء النشاط الوظيفى بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وآخر وسيط يعمل محاسب قانونى حر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات، وذلك مقابل نهو الموقف التأميني للشركة.

وتم ضبط موظف ادارى بإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، وآخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.