أخبار مصر | "كاظم" رئيسا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لـ"سهير عبدالحميد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاظم" رئيسا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لـ"سهير عبدالحميد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتور عماد كاظم، رئيسًا لهيئة التأمين الصحي، خلفا للدكتورة سهير عبدالحميد، الرئيس السابق للهيئة، بعد وصولها لسن المعاش.

وكان "كاظم" يشغل منصب مدير هيئة المجالس الطبية المتخصصة، ومن قبلها شغل منصب مدير إدارة التدريب بهيئة التأمين الصحي، بعدما شغل منصب مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.