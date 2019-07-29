أخبار مصر | في 72 ساعة.. محافظ الجيزة يوجه بالانتهاء من رفع كفاءة طريق مصر أسيوط‎

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، علي رؤساء المراكز والمدن بالقطاع الجنوبي بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة طريق مصر أسيوط الزراعي، من حيث مستوي النظافة وإزالة أي مخالفات بالطريق سواء إشغالات او تعديات علي الطريق العام.

وأكد المحافظ، علي الدفع بكافة معدات المراكز والمدن للانتهاء من أعمال التجريد، ورفع كفاءة الطريق في خلال 72 ساعة وعدم السماح بتراكم الأتربة علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي مرة أخري والتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحد من ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه.

ووجه المحافظ هيئة النظافة وحي جنوب الجيزة، بالاهتمام والمتابعة الجدية لحالة النظافة بشارع البحر الأعظم وعدم السماح بتواجد اي مخلفات قمامة به، مؤكداً على عدم السماح بتواجد تجار المواشى بالشارع وتوفير أماكن لهم بالشوارع الجانبية، مما لا يتسبب في استياء الأهالي المقيمين بالمنطقة وحفاظا علي المظهر الحضاري للشارع.

Advertisements

وأضاف بان شارع البحر الأعظم يعد من المحاور المرورية الرئيسية بحي جنوب، ويشهد كثافات مرورية عالية ويتم المتابعة المستمرة للشارع لعدم السماح بوجود اي حالات إشغال و لتحقيق سيولة مرورية ومنع التكدسات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بمراكز ومدن ابو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط وحي جنوب الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

وقرر راشد خلال الجولة التي قام بها، مجازاة مدير نظافة حي جنوب الجيزة لتدني مستوي النظافة بالحي.