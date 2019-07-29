أخبار مصر | حملة إزالة لمبانٍ مخالفة بحي الزيتون‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة إزالة لمبانٍ مخالفة بحي الزيتون‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة حي الزيتون، برئاسة اللواء أشرف بهجت، من إزالة فورية لمبانٍ مخالفة قام بعض الأفراد بالتعدي على أرض أملاك دولة بجوار محطة مترو أنفاق كوبرى القبة لإقامه أسوار حولها، تمهيدًا لتحويلها لمخازن لبضائع الباعة الجائلين.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بأهمية التصدي للمخالفات، وإزالتها في المهد قبل توغلها وصعوبة إزالتها مع المتابعة اليومية للشارع وعدم السماح بأي مخالفات بنائية جديدة.

وتمت الإزالة بمعرفة أجهزة الحى بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق وإعادة الشيء لأصله واتخاذ الإجرات القانونية ضد المخالفين.