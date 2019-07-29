أخبار مصر | الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 7384 مصريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 7384 مصريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الإثنين، 7384 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 5389 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1995 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى دخول 20 حالة للمستشفيات السعودية ، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 15 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

ومن ناحيته شدد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، على تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحي، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، خلال موسم الحج.

وأكد "قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، موضحا أنه يتم توزيع مطويات وكتب إرشادية على الحجاج المصريين، فضلا عن مناظرة الحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية.

وأشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 13 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج المصريين بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد أن جميع عيادات البعثة الطبية تعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتوافر بها الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات وفيرة، موضحا أن جميع العاملين بالبعثة يعملون كخلية نحل لخدمة ضيوف الرحمن.