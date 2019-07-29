أخبار مصر | بيان بطقس الثلاثاء ودرجات الحرارة وحالة الجو بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بطقس الثلاثاء ودرجات الحرارة وحالة الجو بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.