أخبار مصر | إغلاق باب التنازلات بانتخابات التجديد النصفي للأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق باب التنازلات بانتخابات التجديد النصفي للأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء، اليوم الإثنين، غلق باب التنازلات بانتخابات التجديد النصفي للأطباء المقرر إجراؤها على مقاعد النقابة العامة والفرعية ومقعد النقيب، حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يوليو.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس، تمهيدًا لإجراء الانتخابات فى الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل "الجمعة 11 أكتوبر 2019".

وكانت أعلنت لجنة الانتخابات، نتيجة الطعون على أسماء الأعضاء المرشحين على قوائم التجديد النصفي، حيث استقبلت 9 طعون على المرشحين بمقاعد النقابة العامة والفرعية.

يذكر أن اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة "النقابة العامة والنقابات الفرعية" ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.