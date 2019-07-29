أخبار مصر | 75 ساعة نظري وعملي.. القوى العاملة تبدأ برنامج التدريب على مهنة جليس مسن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 75 ساعة نظري وعملي.. القوى العاملة تبدأ برنامج التدريب على مهنة جليس مسن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، البرنامج التدريبي الأول من نوعه للتدريب الأكاديمي على مهنة جديدة ومستحدثة في سوق العمل، وهي مهنة جليس مسن.

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين كلية التمريض جامعة قناة السويس، والمديرية لتأهيل الشباب الراغب في العمل كجليس مسن، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور طارق رحمي، رئيس الجامعة ، وتحت إشراف ياسر سعيد، مدير المديرية، والدكتورة وفاء عبد العظيم، عميدة كلية التمريض.

وقال مدير المديرية، إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الشباب للعمل كجليس مسن، منوها بأن مدة البرنامج شهراً بإجمالي 75 ساعة تدريب معتمدة منهم ثلاثة أسابيع تدريب نظري بقاعات المديرية، فضلا عن أسبوع عملي بمعامل كلية التمريض.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة، وكلية التمريض بملف رعاية كبار السن، وتشغيل الشباب وتدريبهم من خلال كوادر وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، مشيرا إلى أن المتدرب الذي يجتاز البرنامج سوف يحصل على شهادة معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.