أخبار مصر | بعد شكوى أطباء قنا.. "الأطباء" تخاطب "الصيادلة" لوقف التعدي على تخصص أطباء الجلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شكوى أطباء قنا.. "الأطباء" تخاطب "الصيادلة" لوقف التعدي على تخصص أطباء الجلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النقابة العامة للأطباء نقابة الصيادلة فى خطاب رسمى، ضرورة ايقاف التداخل والتعدى على تخصصات الأطباء لان مهنة الطب تقتصر على الأطباء فقط.

وذلك بعد وصول شكوى من أطباء قنا ضد ما قامت النقابة الفرعية للصيادلة فى قنا بخصوص بتنظيم كورس يستهدف تدريب الزملاءالصيادلة وطلبة كلية الصيدلة علي اجراءات ال( Cosmetics) ذلك أيام 25، 26، 27 يوليو وجاء فى المخاطبة.

من المعروف ان كل ما يخص الاجراءات التداخلية ي ال( Cosmetics ) هو جزء لا يتجزأ من ممارسة مهنة الطب، يختص بها اطباء الامراض الجلدية.

وبالطبع فهذا الجزء من ممارسة مهنة الطب يقتصرعلي الاطباء مثله مثل كل فروع الطب، وبالتالي ترجو نقابة أطباء مصر من سيادتكم توضيح الامر لنقابتكم الفرعية