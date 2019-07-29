شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 13 مليارًا و653 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، وذلك خلال زيارات القطاع المخططة والمفاجئة للوحدات المحلية على مدار العام.

وقال شعراوى، في بيان صحفي، الاثنين، إن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات والتي تبلغ قيمتها 13 مليارا و653 مليون جنيه يتم إنفاقها على 5 برامج رئيسية هي رصف الطرق والإنارة وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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وأكد الوزير أهمية الخطة ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها، حيث تشمل أيضاً تنفيذ منظومة النظافة الجديدة ومشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالصعيد والارتقاء بمستوي التنمية والنهوض به فإن إقليم الصعيد حصل على الجزء الأكبر من الخطة الاستثمارية بقيمة 4.9 مليار جنيه، وحصل إقليم القاهرة الكبرى على 4,3 مليار جنيه، وإقليم غرب الإسكندرية على 2,4 مليار جنيه، وإقليم وسط الدلتا على 1,6 مليار جنيه، وإقليم سيناء 1,5 مليار جنيه.

وأكد «شعراوى» أن الخطة الاستثمارية للمحافظات لهذا العام تراعى تطبيق العدالة في توزيع التمويل للمشروعات المختلفة بكافة القرى والمراكز داخل المحافظات وتهدف إلى الوصول لمشروعات ناجحة ومؤكد فائدتها وسد العجز وتغطية الأماكن المحرومة من الخدمات وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.